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НовостиОбщество25 июля 2026 19:10

В Белгороде во всех поврежденных от ударов ВСУ квартирах закрыли тепловой контур

Стартовые акты составляются, на замену остекления потребуется время
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде в течения дня спасатели, строители, представители управ и коммунальных служб работали на местах ЧП, где от прилетов беспилотников ВСУ за последние сутки были зафиксированы повреждения. Поквартирный обход уже завершен, составляются стартовые акты для восстановительных работ. На всех жилых объектах закрыт тепловой контур.

Управы завершили обход и зафиксировали ущерб, составляются акты. Основная масса обращений – поврежденное остекление. По каждому адресу понимаем объем работ. На восстановление нужно время: это замеры, индивидуальные размеры, заказные позиции. Поэтому в любое время года мы должны быстро закрыть тепловой контур во всех квартирах и домах, - отметил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Градоначальник также напомнил белгородцам, сто обо всех повреждениях (жилье или транспорт) после атак ВСУ можно сообщить на короткий номер – 112.