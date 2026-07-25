В Белгородском округе мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ по грузовику Фото: "КП" Архив.

Целенаправленному удару беспилотника вооруженных сил Украины подвергся грузовой автомобиль в поселке Комсомольский Белгородского округа. В результате вражеской атаки ранен мужчина. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород. У мужчины диагностировали осколочные ранения бедра и руки. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

Транспорт в результате атаки вражеского беспилотника получил повреждения.