Двое мужчин пострадали после атаки дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли удары еще в трех населенных пунктах Белгородской области. Ранены два мирных жителя. Подробности рассказали в оперативном штабе региона.

В Шебекино украинский беспилотник атаковал ГАЗель. Один мужчина получил осколочное ранение голени, у второго, по предварительной информации, акубаротравма. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавших в районную больницу. После оказанной помощи обоих белгородцев доставят во вторую городскую больницу Белгорода для дополнительного обследования. Автомобиль поврежден.

Также в Шебекино после атаки еще нескольких FPV-дронов пробиты крыши складского помещения и частного дома. Кроме того, повреждены окна в одной квартире многоэтажки и грузовой автомобиль.

В селе Головино Белгородского округа после атаки дрона загорелась крыша коммерческого объекта. Пожар ликвидировали. В результате взрыва второго беспилотника посечены окна и крыша частного дома, также поврежден автомобиль.

В поселке Ракитное от удара FPV-дрона на территории домовладения повреждена газовая труба. Утечку газа устранили.