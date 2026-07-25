Шуваев: с начала года над Белгородской областью сбили 20 794 беспилотника ВСУ Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области рассказал об оперативной обстановке в региона. По данным Александра Шуваева, с середины мая по середину июля в несколько раз увеличилась интенсивность атак беспилотников ВСУ. в частности, с начала года над регионом было сбито 20 794 вражеских БПЛА, из них за последние два месяца – 11 014 беспилотников.

При этом Шуваев подчеркивает, что враг наносит удары хаотично – по коммерческим и инфраструктурным объектам, жилым домам, общественным пространствам.

- Никакой военной логики в этих ударах нет: цель врага – посеять панику, создать напряженность и затруднить работу экстренных и коммунальных служб. Отмечаю кратный рост числа атак – это целенаправленная террористическая кампания, призванная нанести максимальный урон мирному населению, - добавил врио губернатора.

Шуваев выразил благодарность всем задействованным в отражении атак подразделениям Минобороны, МОГ и группам FPV-перехватчиков из отрядов «БАРС-Белгород» и «Орлан». Они проводят огромную работу по защите белгородцев от угроз с воздуха. К сожалению, не все удается сбивать из-за роста количества атак.

Также отдельную благодарность врио главы региона выразил сотрудникам МЧС, медикам, группам разминирования и всем службам, которые оперативно и слаженно устраняют последствия нанесенных ударов.

За стойкость и мужество он поблагодарил и всех белгородцев. В частности, после ночных атак жители микрорайона Улитка, не смотря на опасность и угрозу повторных ударов.

- Помогали спасателям, выносили пожарным воду, поддерживали чем могли вблизи мест прилетов – даже простыми человеческими мелочами вроде конфет. Это по-настоящему согревает и дает силы работать дальше, - поделился чиновник.