В Белгородской области продолжают ремонтировать дорогу Белгород – Шебекино – Волоконовка

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В Белгородской области продолжают приводить в нормативное состояние участок дороги регионального значения Белгород – Шебекино – Волоконовка. Он находится между населенными пунктами Разумное и Маслова Пристань. Протяженность объекта составляет 2,8 километра.

Ремонтируемый участок начинается недалеко от кольцевого пересечения объездной и заканчивается рядом с остановкой общественного транспорта «Поворот на Крутой Лог». Дорога играет важную роль в транспортной связи области, поскольку именно по ней жители Шебекино добираются в областную столицу. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На сегодняшний день подрядная организация уже завершает работы по обновлению дорожного полотна. В рамках ремонта специалисты также обновят остановки общественного транспорта, тротуары и систему водоотведения. Кроме того, рабочие обустроят шумовые полосы, установят дорожные знаки, перильное и барьерное ограждение. В финале будет нанесена дорожная разметка.