В Белгородской области при столкновении легковушек пострадал мужчина Фото: "КП" Архив.

В пятницу, 24 июля в Старом Осколе Белгородской области столкнулись два легковых автомобиля. Есть пострадавший. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около половины седьмого вечера 38-летний водитель на «Tойоте Камри», поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «ВАЗ 2114», за рулем которого находился 31-летний автомобилист.

В результате столкновения травмы получил водитель отечественной легковушки.