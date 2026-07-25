Два человека пострадали в Шебекино Белгородской области от ударов ВСУ

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Несколько беспилотников вооруженных сил Украины ударили по Шебекинскому округу Белгородской области. Пострадали два мирных жителя. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Шебекино украинский дрон нанес удар по коммерческому объекту. Одного мужчину с касательными ранениями головы и руки бойцы территориальной самообороны доставили в районную больницу. Еще один пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью – у него диагностировали слепое осколочное ранение живота. После оказанной помощи оба продолжат лечение в амбулаторных условиях. На месте атаки повреждены три автомобиля, навес здания и микроавтобус.

Также в Шебекино после взрывов еще нескольких FPV-дронов повреждены автобус, легковушка и остекление двух частных домов.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа от удара дрона разбит автомобиль. В селе Новая Таволжанка из-за детонации FPV-дрона в частном доме выбиты окна. В селе Графовка после взрыва беспилотника повреждены стена и окна надворной постройки.