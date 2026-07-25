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НовостиПолитика25 июля 2026 8:48

ВСУ за сутки 91 раз атаковали муниципалитеты Белгородской области

В результате атаки противника два человека погибли, 13 получили ранения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov

Фото: @v_v_demidov

За прошедшие сутки ВСУ 91 раз атаковали по 16 муниципальным образованиям Белгородской области. Массированной атаке беспилотников не первый день подвергаются Белгород и Белгородский округ.

В результате нанесенных ударов в Грайворонскм округе погибли два мирных жителя. Кроме того, за сутки ранения различной степени тяжести получили 13 человек. Семеро – госпитализированы в больницы региона. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

- Помимо беспилотников, противник также дважды осуществил обстрелы с использованием авиации и РСЗО, а также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с дронов. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 195 БПЛА сбиты и подавлены, - добавил врио главы региона.