ВСУ за сутки 91 раз атаковали муниципалитеты Белгородской области

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За прошедшие сутки ВСУ 91 раз атаковали по 16 муниципальным образованиям Белгородской области. Массированной атаке беспилотников не первый день подвергаются Белгород и Белгородский округ.

В результате нанесенных ударов в Грайворонскм округе погибли два мирных жителя. Кроме того, за сутки ранения различной степени тяжести получили 13 человек. Семеро – госпитализированы в больницы региона. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

- Помимо беспилотников, противник также дважды осуществил обстрелы с использованием авиации и РСЗО, а также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с дронов. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 195 БПЛА сбиты и подавлены, - добавил врио главы региона.