Беспилотники ВСУ сбили над Белгородской областью в ночь на 25 июля

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области. Очередные попытки атаки противника прошедшей ночью пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в ночь на 25 июля ВСУ атаковали 22 региона страны, в том числе Белгородскую область, а также акваторию Азовского моря. Под удары также попали республики Крым, Чувашия, Калмыкия, Башкортостан, Марий Эл. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.