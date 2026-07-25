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НовостиПолитика25 июля 2026 6:24

Беспилотники ВСУ сбили над Белгородской областью в ночь на 25 июля

По целям противника сработали средства ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области. Очередные попытки атаки противника прошедшей ночью пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в ночь на 25 июля ВСУ атаковали 22 региона страны, в том числе Белгородскую область, а также акваторию Азовского моря. Под удары также попали республики Крым, Чувашия, Калмыкия, Башкортостан, Марий Эл. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.