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В Белгороде объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов 25 июля. Система оповещения сработала 08:30. При этом предыдущая беспилотная тревога была отменена в десяти муниципальных образованиях (а именно в Белгороде, Борисовском, Вейделевском Валуйском, Прохоровском, Ракитянском, Краснояружском, Грайворонском, Шебекинском и Губкинском округах) Белгородской области лишь полчаса назад.

Жителям необходимо быть предельно осторожными. По возможности оставайтесь дома и не подходите к окнам. Оставайтесь в безопасном месте до отмены тревоги.