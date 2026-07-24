ВСУ продолжают массированную атаку БПЛА по Белгороду и округу

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ВСУ продолжают массированную атаку беспилотниками по Белгороду и Белгородскому округу. Как сообщил врио губернатора Александр Шуваев, в результате нанесенных ударов пострадали мирные жители, они госпитализированы в медицинские учреждения, врачи оказывают необходимую помощь.

Также в областном центре и пригороде есть повреждения и возгорания. На местах работают оперативные службы. Пожарные расчеты ликвидируют возгорания. Спецподразделения продолжают работу по сбитию вражеских целей.

Шуваев призвал белгородцев быть предельно осторожными и находиться в безопасном месте.

- Пожалуйста, не подходите к окнам и соблюдайте меры предосторожности. Воздержитесь от поездок и посещения улицы, - порекомендовал чиновник.