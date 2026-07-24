При атаке дрона ВСУ в Белгороде ранен мужчина Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Беспилотники ВСУ продолжают атаковать Белгород и Белгородский округ 24 июля. Вечером при очередном ударе вражеского БПЛА пострадал мужчина. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде беспилотник противника ударил по коммерческому объекту. Мужчина получил осколочные ранения лица и бедра. Бригада «скорой» доставила пострадавшего в областную клиническую больницу. В здании выбиты стекла и поврежден фасад.

В поселке Дубовое Белгородского округа украинский БПЛА нанес удар по многоквартирному дому. На одном из балконов из-за детонации произошел пожар. Возгорание ликвидировали. Также в результате атаки в нескольких квартирах выбиты окна, повреждена газовая труба.