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НовостиПолитика24 июля 2026 17:59

Как минимум один беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью днем 24 июля

Объекты ликвидированы средствами ПВО
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

С 8.00 до 20.00 на территорией Белгородской области сбили как минимум один вражеский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также украинские БПЛА ликвидированы над Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

- Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 210 украинских беспилотных летательных аппаратов, - говорится в сообщении Минобороны РФ.