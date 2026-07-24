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НовостиПроисшествия24 июля 2026 16:54

Мужчина пострадал на пожаре в Белгороде

Вспыхнула квартира на восьмом этаже
Алексей СЕРГУНИН
Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади 50 «квадратов» в поселке Новосадовый Белгородского округа.

Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади 50 «квадратов» в поселке Новосадовый Белгородского округа.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

23 июля на территории нашего региона произошли два пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Белгороде на улице Славянская вспыхнула однокомнатная квартира на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате случившегося пострадал 41-летний мужчина. Предварительно, к возгоранию привел аварийный режим работ электросетей.

Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на площади 50 «квадратов» в поселке Новосадовый Белгородского округа.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности. В случае происшествия звоните по номерам 101 или 112.