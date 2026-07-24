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НовостиОбщество24 июля 2026 15:50

Дожди ожидают белгородцев на последних июльских выходных

Воздух прогреется до +26 градусов
Алексей СЕРГУНИН
26 июля погода будет более влажной: небо затянет облаками, ожидаются кратковременные дожди, а кое-где могут пройти грозы.

26 июля погода будет более влажной: небо затянет облаками, ожидаются кратковременные дожди, а кое-где могут пройти грозы.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 25 июля по области днем будет тепло и переменная облачность: воздух прогреется до +24+26 градусов. Ночью ожидается около +13+15 градусов. Местами возможны небольшие кратковременные осадки. Ветер будет умеренным, северного направления.

26 июля станет чуточку прохладнее: днем около +23+25 градусов, ночью от +14 до +16 градусов. Погода будет более влажной: небо затянет облаками, ожидаются кратковременные дожди, а кое-где могут пройти грозы. Ветер останется прежним - северным, со скоростью до 13 м/с.