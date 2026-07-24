Белгородка прописала в своей квартире 35 иностранцев

В Белгороде полиция раскрыла схему с «резиновыми квартирами». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 50-летнюю местную жительницу подозревают в том, что она фиктивно зарегистрировала у себя 35 иностранцев.

С начала 2024 по июнь 2026 года женщина оформляла на свой домашний адрес уведомления о прибытии гостей из-за рубежа. Однако фактически жить к себе она их не пускала: люди просто числились у нее на бумаге, а находились совсем по другим адресам.

Полиция возбудила против белгородки 23 уголовных дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина» (ст. 322.3 УК РФ). Позже все эти эпизоды объединят в одно большое производство. Женщине грозит наказание до пяти лет лишения свободы.