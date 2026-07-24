16-летний белгородец катался на мопеде без прав

Фото пресс-службы региональной полиции.

Вечером 23 июля в селе Зеленая Поляна Белгородского округа сотрудники ГИБДД заметили мопед и решили проверить водителя. Выяснилось, что за рулем сидит 16-летний парень, у которого нет водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Составлен протокол за управление транспортом без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ). Ему придется заплатить штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о том, чтобы наказать маму и папу мальчика по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию» (ст. 5.35 КоАП РФ). Также подростка могут поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекция просит родителей не оставлять ключи от техники на виду и следить за тем, где проводят время их дети. Для управления любым транспортом нужны навыки и законное право.