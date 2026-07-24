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НовостиПроисшествия24 июля 2026 13:51

В Белгородской области за взятки осудили преподавателя и студентов

Размеры штрафов варьируются от 100 тысяч до полутора миллионов
Алексей СЕРГУНИН
Преподавателя вуза оштрафовали на полтора миллиона, наложив запрет на педагогическую работу сроком на три года.

Преподавателя вуза оштрафовали на полтора миллиона, наложив запрет на педагогическую работу сроком на три года.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Старом Осколе суд вынес окончательный приговор преподавателю вуза, который брал деньги со студентов за хорошие оценки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.

Будучи ассистентом кафедры, он организовал целую схему. За вознаграждение (от 14 до 75 тысяч рублей) мужчина ставил студентам «зачеты» и положительные оценки на экзаменах без фактической проверки знаний. В уголовном деле зафиксировано 20 таких эпизодов.

Старооскольский городской суд признал его виновным в получении взяток. Его оштрафовали на полтора миллиона, наложив запрет на педагогическую работу сроком на три года.

Также судебные решения вынесли в отношении троих бывших студентов, которые платили ему эти деньги. Их признали виновными в даче взяток. Каждому назначен штраф в зависимости от суммы, которую он передавал - 100, 150 и 250 тысяч рублей.