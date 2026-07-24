В Белгородской области за взятки осудили преподавателя и студентов

Преподавателя вуза оштрафовали на полтора миллиона, наложив запрет на педагогическую работу сроком на три года. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Старом Осколе суд вынес окончательный приговор преподавателю вуза, который брал деньги со студентов за хорошие оценки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.

Будучи ассистентом кафедры, он организовал целую схему. За вознаграждение (от 14 до 75 тысяч рублей) мужчина ставил студентам «зачеты» и положительные оценки на экзаменах без фактической проверки знаний. В уголовном деле зафиксировано 20 таких эпизодов.

Старооскольский городской суд признал его виновным в получении взяток. Его оштрафовали на полтора миллиона, наложив запрет на педагогическую работу сроком на три года.

Также судебные решения вынесли в отношении троих бывших студентов, которые платили ему эти деньги. Их признали виновными в даче взяток. Каждому назначен штраф в зависимости от суммы, которую он передавал - 100, 150 и 250 тысяч рублей.