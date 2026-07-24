Белгородец оказывал финансовую помощь экстремистам

В отношении фигуранта расследуется дело по статье «Финансирование экстремистской деятельности». Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области сотрудники регионального управления ФСБ завели уголовное дело на местного жителя за финансовую помощь экстремистам. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

42-летний белгородец регулярно переводил деньги на банковский счет организации, которая официально признана в России запрещенной и экстремистской. Это продолжалось систематически.

В отношении фигуранта расследуется дело по статье «Финансирование экстремистской деятельности». По этой статье закон предусматривает суровое наказание - до восьми лет лишения свободы.