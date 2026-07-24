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НовостиПроисшествия24 июля 2026 13:46

Белгородец оказывал финансовую помощь экстремистам

Фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
В отношении фигуранта расследуется дело по статье «Финансирование экстремистской деятельности».

В отношении фигуранта расследуется дело по статье «Финансирование экстремистской деятельности».

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области сотрудники регионального управления ФСБ завели уголовное дело на местного жителя за финансовую помощь экстремистам. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

42-летний белгородец регулярно переводил деньги на банковский счет организации, которая официально признана в России запрещенной и экстремистской. Это продолжалось систематически.

В отношении фигуранта расследуется дело по статье «Финансирование экстремистской деятельности». По этой статье закон предусматривает суровое наказание - до восьми лет лишения свободы.