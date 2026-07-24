У белгородца изъяли свыше 430 граммов наркотиков

Фото пресс-службы региональной полиции.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков проводили проверку и нашли у 42-летнего жителя Алексеевского округа большой пакет с частями растений. Экспертиза показала, что это маковая солома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мужчина не покупал наркотики, а сам сорвал кусты на территории заброшенного огорода. Общий вес изъятого составил свыше 430 граммов. По предварительным данным, он хранил все это для личного употребления, а не для продажи.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотиков» (ч. 1 ст. 228 УК РФ). За это ему грозит до трех лет лишения свободы. После задержания его проверили врачи, и тест на наркотики оказался положительным. За употребление запрещенных веществ без назначения врача на него также составили административный протокол (штраф или арест до 15 суток).