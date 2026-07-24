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НовостиОбщество24 июля 2026 11:47

Десять водителей нарушили правила перевозки детей на белгородских дорогах

За сутки в регионе зафиксированы 403 нарушения ПДД
Алексей СЕРГУНИН
34 пешехода перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 45 водителей.

34 пешехода перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 45 водителей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

23 июля сотрудники ГАИ выявили 403 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. От управления отстранены девять нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей и девять автомобилистов без прав.

Десять автолюбителей нарушили правила перевозки детей. 60 водителей ехали на неисправном транспорте. 50 автомобилистов заплатят штраф за чрезмерную тонировку стекол.

34 пешехода перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 45 водителей.