В Белгородской области «Ниссан» вылетел в кювет

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 23 июля на четвертом километре автодороги «Белгород - Новый Оскол - Совесткое - Ильинка - Алексеевка» Алексеевского округа случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 11:10 «Ниссан», которым управлял 19-летний водитель, слетел с дороги в кювет, после чего перевернулся. В результате аварии водитель и 18-летний пассажир получили телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области водитель «пятерки» сбил женщину и протаранил две припаркованные машины.