Почти 750 белгородских детей отправились на море

Фото из канала Александра Шуваева в МАКС.

Около 750 белгородских школьников уехали отдыхать на море в Краснодарский край. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев. В этот раз путевки получили ребята из Шебекинского, Вейделевского, Волоконовского и Белгородского округов, а также из самого города Белгорода.

Это уже вторая смена. Первая группа (такая же по численности) уехала раньше и сейчас уже отдыхает. Всего на данный момент 1 500 детей находятся за пределами области. Всего на оздоровление отправят 16,5 тысяч школьников. Для них будут организованы поездки не только в Краснодарский край, но и в другие безопасные регионы.

Отметим, что на летний отдых белгородских детей выделено 1,2 миллиарда рублей из резервного фонда страны. По словам Александра Шуваева, он лично контролирует каждую такую поездку, чтобы дети могли спокойно отдохнуть, набраться сил и побыть в безопасности вдали от неспокойного приграничья.