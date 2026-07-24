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НовостиОбщество24 июля 2026 9:19

Экзамен на выживание устроили росгвардейцы для белгородских школьников

Мероприятие прошло в Губкинском округе на берегу реки Осколец
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии.

Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии.

На берегу реки Осколец сотрудники Управления Росгвардии по Белгородской области провели урок безопасности для участников патриотического клуба «Поколение». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Полицейские показали, как правильно спасать утопающих и напомнили правила поведения у рек. Ребята узнали, как не допустить пожара в лесу. Подростки научились накладывать шину при переломе и мастерить носилки из того, что есть под руками, чтобы перенести «пострадавшего» в безопасное место. Ребята поставили палаточный лагерь и освоили ориентирование на местности без компаса. Им объяснили, где безопасно разбивать стоянку, а где лучше этого не делать.