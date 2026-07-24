В Белгородской области «Лада Гранта» врезалась в опору ЛЭП

Примерно в 1:00 «Лада Гранта», которой управляла 19-летняя девушка, слетала с дороги и врезалась в опору освещения ЛЭП. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным данным, 23 июля на улице Революционная в городе Губкин случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 1:00 «Лада Гранта», которой управляла 19-летняя девушка, слетала с дороги и врезалась в опору освещения ЛЭП. В результате аварии телесные повреждения получили два человека - водитель и 21-летний пассажир.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области водитель «пятерки» сбил женщину и протаранил две припаркованные машины.