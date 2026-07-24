482 белгородца нарушили правила хранения оружия

За первые шесть месяцев 2026 года сотрудники Росгвардии в Белгородской области провели масштабную проверку того, как жители хранят оружие. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Инспекторы провели 4 182 проверки. У 482 владельцев нашли нарушения правил хранения. На каждого составили административный протокол (штраф). У жителей принудительно забрали 785 единиц оружия, так как их лицензии аннулировали (например, за плохое хранение или другие нарушения закона). Еще 294 единицы белгородцы сдали добровольно, придя в полицию сами. Проверили также свыше 150 частных охранных организаций и компаний. Там нашли десять нарушений правил учета и хранения.

В ведомстве подчеркнули, что главная цель таких рейдов - убедиться, что ружья и пистолеты не попадут в чужие руки из-за халатности владельцев.