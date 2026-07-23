При ракетном ударе ВСУ по Белгороду и округу никто не пострадал

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу вечером 23 июля. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Также предварительно известно, что нет разрушений. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Напомним, в течение дня ВСУ уже в четвертый раз обстреливают Белгородскую область. Кроме того, с раннего утра в областном центре и приграничных территориях продолжает действовать беспилотная опасность. За день ранены порядка 30 мирных жителей.