В мэрии Белгорода призвали горожан соблюдать меры безопасности при посещении АЗС. Фото: @v_v_demidov

В мэрии Белгорода в связи участившимися атаками беспилотников ВСУ призвали горожан и гостей города быть предельно осторожными на АЗС и соблюдать правила безопасности.

В администрации областного центра отметили, что из-за оперативной обстановки скопление большого числа автомобилей на автозаправочных станциях опасно. Водителям следует держать дистанцию 3-4 метра между транспортными средствами и избегать образования плотных колонн.

Если на АЗС много машин, по возможности надо перенести заправку или воспользоваться другой станцией.

Также следует заранее приготовить средства для оплаты, чтобы минимизировать время пребывания на АЗС. Если платите наличными – подготовьте деньги без сдачи. Лучше при оплате использовать бесконтактные способы. Сразу после оплаты отъезжайте от колонки.

Не игнорируйте систему оповещения. При объявлении ракетной или беспилотной опасности незамедлительно покиньте машину и пройдите в ближайшее укрытие - защитный модуль или укрытие на АЗС.

- Следуйте указаниям персонала. Не игнорируйте просьбы о рассредоточении транспорта во время ожидания. Конус-ориентиры установлены исключительно для вашей безопасности. Рассредоточенный транспорт значительно снижает риски во время обстрела или атаки БПЛА, - рекомендуют в администрации города.

Напомним, за последние несколько дней беспилотники ВСУ неоднократно наносили удары по АЗС. Пострадали мирные жители.