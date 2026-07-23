В Белгороде и Шебекино вновь объявили ракетную опасность 23 июля

Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде и Белгородском округе. а также в Шебекино и Шебекинском округе в очередной раз за день объявили ракетную опасность. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 19:12.

Власти призывают белгородцев не игнорировать систему оповещения и срочно проследовать в укрытия. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство.

Над Белгородом раздаются мощные взрывы. По предварительной информации, по целям противника работают дежурные средства ПВО.

Оставайтесь в безопасном месте до отмены тревоги.

Отбой ракетной опасности в 19:33.