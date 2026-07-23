Семь детей госпитализированы после атак ВСУ в белгородской области за последние дни Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области навестил в больнице семерых детей, которые пострадали в результате атак ВСУ за последние дни. В их числе четыре девочки 9, 13, 16 и 16 лет, а также три мальчика 11, 16 и 17 лет.

Александр Шуваев рассказал, что состояние всех детей стабильное, они идут на поправку. Перевода в федеральные центры не требуется.

17-летний Арсений получил ранения при атаке на пассажирский автобус в Шебекино. Несмотря на серьезные травмы, он помогал остальным пострадавшим выбираться из разбитого транспорта. Александр Шуваев отметил, что действия подростка помогли спасти не одну жизнь.

Одиннадцатилетний Клим также героически проявил себя в экстренной ситуации. Во время одной из атак противника он прикрыл собой трехлетнего брата. Малыш остался невредимым, а сам Клим получил осколочные ранения.

- Большое офицерское спасибо этим юным героям и низкий поклон родителям, которые воспитывают таких бравых парней, - написал врио губернатора в соцсети.

Александр Шуваев также в очередной раз призвал белгородцев не игнорировать систему оповещения и сразу же уходить в укрытия. К любым сигналам тревоги следует относиться максимально серьезно.

- Если оповещение застало вас в транспорте – незамедлительно прекратите движение и найдите ближайшее укрытие. Оставайтесь в укрытии до оповещения об отмене угрозы. – напомнил чиновник.