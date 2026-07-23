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НовостиПроисшествия23 июля 2026 14:50

Белгородец заплатит уголовный штраф за продажу немаркированной табачной и алкогольной продукции

По решению суда весь товар общей стоимостью 908 тысяч рублей подлежит уничтожению
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба прокуратуры Белгородской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Белгородской области

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 66-летнего жителя Яковлевского округа. Мужчину признали виновным в незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции.

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что суд установил, что фигурант закупил товар в сентябре 2025-го в городе Обоянь Курской области с целью розничной продажи. Вплоть до декабря 2025 года он реализовывал приобретенную немаркированную продукцию, пока его преступные действия не пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Общая стоимость изъятого товара составила 908 тысяч рублей. По решению суда алкоголь и табак, которые стали уликами по уголовному делу, подлежат уничтожению. А белгородца приговорили к уголовному штрафу в размере 290 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.