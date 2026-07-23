В ближайшие два года Белгородская область может получить больше 100 машин «скорой» Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородскую область в 2026-27 года могут поступить 105 новых машин скорой помощи. Соответствующий запрос региональные власти сделали в Минпромторг России. Об этом рассказал врио губернатора Александр Шуваев.

Временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что автопарк спецтехники в области регулярно обновляется и пополняется. Особенно важно, чтобы в условиях напряженной оперативной обстановки, особенно в приграничных территориях, жители смогли своевременно получить медицинскую помощь.

- По линии Минпромторга России мы попросили оказать содействие в поставке нам еще 105 новых автомобилей в 2026-2027 годах. Это серьезное подспорье для наших бригад, особенно в приграничье, где каждая секунда на счету, - подчеркнул Шуваев.

Напомни, в последние дни атаки беспилотников ВСУ возросли в разы. Враг бьет по гражданским объектам и транспорту, в том числе и по машинам «скорой». Ранее врио губернатора также сообщил, что в регионе возобновили компенсационные выплаты за поврежденные автомобили. На сегодняшний день компенсации получили уже десятки собственников на общую сумму порядка 5 миллионов рублей.