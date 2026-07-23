Белгородец пойдет под суд за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области под уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов попал 56-летний житель Старооскольского округа. Сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли у подозреваемого мелкокалиберное ружье и 30 охотничьих патронов к нему калибра 5,6 мм.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что согласно санкциям инкриминируемой статьи, белгородец может отправиться за решетку на срок до пяти лет. В данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

В региональной полиции также напомнили, что добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности. Сдать незаконно хранящиеся боеприпасов или оружие можно в любом территориальном отделе полиции. При себе достаточно иметь документ, удостоверяющий личность.