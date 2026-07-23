Дожди с грозами пройдут в Белгородской области 24 июля Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 24 июля, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер подует с севера со скоростью 3-8 м/с ночью и от 8 до 13 м/с днем. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

По области температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла, днем потеплеет до +21…+26 градусов. В областной столице существенных осадков не прогнозируют. Ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +23… +25 градусов.