Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2026 13:24

Дожди с грозами пройдут в Белгородской области 24 июля

Порывы ветра во время грозы могут достигать 17 метров в секунду
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Дожди с грозами пройдут в Белгородской области 24 июля

Дожди с грозами пройдут в Белгородской области 24 июля

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 24 июля, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер подует с севера со скоростью 3-8 м/с ночью и от 8 до 13 м/с днем. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

По области температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла, днем потеплеет до +21…+26 градусов. В областной столице существенных осадков не прогнозируют. Ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +23… +25 градусов.