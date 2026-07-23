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НовостиПроисшествия23 июля 2026 12:53

Белгородка несколько раз ударила мужа ножом в грудь

Женщина может на десять лет лишиться свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородка несколько раз ударила мужа ножом в грудь

Белгородка несколько раз ударила мужа ножом в грудь

Фото: "КП" Архив.

Сообщение о бытовом конфликте с поножовщиной поступило в полицию Белгородского округа. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место ЧП. По подозрению в совершенном преступлении правоохранители задержали 29-летнюю жительницу региона.

По предварительной информации, на почве совместного распития алкоголя между супругами произошел бытовой конфликт. Во время ссоры женщина схватила нож и несколько раз ударила им в грудь своего супруга.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы.