С начала июля порядка 11 тысяч БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины наращивают интенсивность ударов по Белгородской области. Так, в июне зафиксировано больше 7,5 тысяч атак беспилотников ВСУ. А с начала июля этот показатель уже приближается к 11 тысячам атак. Об этом накануне в ходе рабочей поездки по приграничью региона рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

По данным врио главы региона, у специалистов получилось снизить стоимость одного из типов дронов-перехватчиков в 10 раз. По словам Шуваева, это позволит приобретать в разы больше средств защиты на те же деньги, чтобы противодействовать возросшей угрозе.

Шуваев также подчеркнул, что безопасность жителей региона остается приоритетной задачей властей. Для этого предпринимаются все необходимые меры.

- Наши бойцы работают ежедневно, сбивая сотни беспилотников. Плотность ПВО наращивается, работа с Минобороны России идет ежедневно, отряды «БАРС-Белгород» и «Орлан» усиливаются, - сказал врио губернатора Белгородской области.