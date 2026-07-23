В Белгородской области водитель «пятерки» сбил женщину и протаранил две припаркованные машины Фото: "КП" Архив.

В городе Алексеевка Белгородской области под колесами легкового автомобиля пострадала женщина. Водитель отечественной легковушки повредил еще два транспортных средства. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, вчера около 22:45 20-летний водитель за рулем «ВАЗ-2105» сбил на проезжей части 48-летнюю женщину, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода. После этого «пятерка» также протаранила припаркованные автомобили «Вольво» и «ГАЗ». В результате ДТП пешеход получила травмы.

Еще одна авария с пострадавшими произошла вчера вечером в Губкине. Предварительно установлено, что около девяти часов вечера 47-летний водитель на «Форде Фокус» не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль «ГАЗ». В результате столкновения травмы получили водитель и 52-летний пассажир «Форда».