С утра в Белгороде от атак БПЛА ВСУ пострадали девять человек

Фото: @v_v_demidov

С раннего утра в Белгороде продолжается массированная атака беспилотников ВСУ. Враг наносит удары по гражданским объектам и местам отдыха. За первую половину дня пострадали уже девять мирных жителей.

Как сообщил мэр областной столицы Валентин Демидов, с 8:00 до 11:00 ВСУ дважды ударили по коммерческому объекту – пострадали двое мужчин. После оказанной помощи отказались от госпитализации. Повреждены три грузовика. Также помощь оказали женщине с акубаротравмой, госпитализация не потребовалась.

После других атак повреждены несколько коммерческих объектов, грузовой и легковой транспорт, оборудование.

После удара по другому коммерческому объекту ранены женщина и двое мужчин. Мужчины госпитализированы.

Около 11:00 беспилотник противника взорвался в сквере в центре города – он сдетонировал в кроне дерева. Двое мужчин получили ранения, от госпитализации отказались. Предварительно, повреждены три машины. Еще один мужчина ранен после атаки БПЛА по коммерческому предприятию около 13:00. Пострадавший госпитализирован.

- На месте атак работают специалисты управ – они помогают жителям, фиксируют повреждения. Хочу поблагодарить наших медиков, сотрудников оперативных служб, управ, строителей и коммунальщиков, которые самоотверженно продолжают работать в любой обстановке, - отметил Валентин Демидов.

Мэр также напомнил, что при обнаружении опасных предметов или в любой экстренной ситуации нужно сразу звонить по номеру 112.