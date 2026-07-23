В Белгородской области при столкновении иномарок погиб мужчина Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 22 июля, в Старооскольском округе Белгородской области при столкновении легковых автомобилей один человек погиб, еще один пострадал. Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, около 13:30 на трассе «Камызино-Новоуколово-Владимировка-Обуховка» 46-летняя женщина на «Рено» при выезде со второстепенной дороги создала помеху в движении автомобилю «Датсун», которым управлял 26-летний водитель. Из-за этого «Датсун» вылетел на встречную полосу и врезался в «Хендай», за рулем которого находился 63-летний автомобилист.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончался водитель автомобиля «Датсун». Водитель «Хендай» получил травмы.