Белгородские силовики задержали подозреваемого в госизмене и финансировании экстремизма

Фото: скриншот видео пресс-службы УФСБ России по Владимирской области

Сотрудники УФСБ России оп Белгородской области вместе с коллегами из ЦПЭ УМВД по региону задержали 49-летнего гражданина РФ. Мужчине инкриминируют покушение на государственную измену и финансирование экстремистской деятельности. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что злоумышленник планировал вступить в незаконное вооруженное формирование. Для этого фигурант подготовил соответствующее снаряжение для участия в боевых действиях на стороне Украины против РФ. Кроме того, он разработал план по пересечению границы и вступлению в ряды ВФ противника. Мужчина также регулярно переводил средства на электронные счета организации, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной.

Расследованием уголовного дела занимается следственный отдел УФСБ России по Владимирской области. Максимальная санкция предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.