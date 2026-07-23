Ракетная опасность повторно объявлена в Белгороде и Шебекино

фото: мэрия Белгорода

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах повторно в течение часа объявлена ракетная опасность 23 июля. Система оповещения населения сработала в 12:45 по московскому времени. Параллельно повторно в муниципальных образованиях повторно объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Жителей призывают быть предельно осторожными. Не выходите на улицу и не подходите к окнам. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Оставайтесь в укрытии до отмены тревоги.

Ракетная опасность вновь объявлена в 13:12. Сообщается о пусках с самолета противника. Над Белгородом раздаются взрывы.