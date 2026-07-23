Ракетная опасность объявлена в Белгороде 23 июля

Ракетная и беспилотная опасность объявлена в Белгороде Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По всей Белгородской области объявлена ракетная опасность 23 июля. Сирена воздушной тревоги запущена во всех муниципальных образованиях региона в 12:21.

Жителей призывают срочно проследовать в укрытия. На областным центром раздаются громкие звуки. По предварительной информации, работают средства ПВО.

По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы находитесь в помещении, не подходите к окнам, перейдите в комнату со сплошными стенами.

Оставайтесь в укрытии, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Также в Белгороде и округе повторно объявлена опасность атаки БПЛА.

Отбой ракетной опасности в 12:33.