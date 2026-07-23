Белгородка может лишиться свободы за кражу золотого браслета у приятельницы Фото: "КП" Архив.

С заявлением о пропаже золотого браслета стоимостью около 30 тысяч рублей в полицию Старого Оскола обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что обнаружила пропажу украшения после поминок своего мужа.

По подозрению в совершенном преступлении правоохранители задержали 37-летнюю приятельницу потерпевшей. По предварительной информации, браслет упал с руки потерпевшей во время застолья, а находчивая гостья подобрала его и ушла домой. Продать золотое украшение она не успела – полиция изъяла его дома у подозреваемой.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что на злоумышленницу за кражу завели уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.