В Белгородской области больше 1440 пострадавших жителей приграничья получили выплаты

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В Белгородской области больше 1440 жителей приграничных территорий, которые пострадали от атак со стороны ВСУ, получили выплаты. Общая сумма государственной поддержки составила 94,3 миллиона рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Врио главы региона уточнил, что выплаты были начислены жителям пяти округов: Белгородского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского и Шебекинского.

- Речь идет про единовременную материальную помощь в размере 15,675 тысяч рублей, а также финансовую помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости в размере 78,375 тысяч рублей и единовременную выплату за полностью утраченное имущество в размере 156,750 тысяч рублей, - прокомментировал Александр Шуваев.

Шуваев подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена. Он выразил благодарность федеральному правительству и лично Михаилу Мишустину за оперативно принятые решения о выделении средств на поддержку жителей региона.