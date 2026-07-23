В Белгородской области продолжается ремонт участка дороги Борисовка – Пролетарский

Фото: @mintrans31

В Борисовском округе Белгородской области продолжается ремонт дороги на участке между Борисовкой и Пролетарским. Участок проходит через село Крюково и завершается за пределами населенного пункта рядом с урочищем Чернецкое.

На сегодняшний день подрядная организация уже обновила полотно двухполосной дороги. Специалисты также провели ремонт водопропускных сооружений и остановок общественного транспорта, обустроили тротуары. В рамках ремонта также в нормативное состояние приведут мост на участке, обустроят искусственные неровности, а также смонтируют перильное и барьерное ограждение. Помимо этого дорожники установят сигнальные столбики, светофоры и дорожные знаки. На финальном этапе будет нанесена горизонтальная разметка.

- Этот участок дороги является социально значимым, так как рядом расположены важные объекты: Васильевская церковь, школа, дом культуры и многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, - отметили в региональном Минтрансе.

Напомним, капремонт объекта проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».