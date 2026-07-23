Двое белгородцев попали под уголовное дело за избиение незнакомца

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

С заявлением об избиении в полицию Белгородского округа обратился 22-летний местный житель. По предварительной информации, в селе Беловское двое неизвестных из хулиганских побуждений напали на потерпевшего и нанесли ему множество ударов руками и ногами по различным частям тела.

Правоохранители установили личность нападавших. Ими оказались 21-летний и 29-летний местные жители округа. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Молодые люди могут отправиться за решетку на срок до двух лет.