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НовостиПолитика23 июля 2026 6:40

ВСУ за сутки 157 раз атаковали муниципалитеты Белгородской области

В результате нанесенных ударов один человек погиб, девять ранены
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 157 раз атаковали четырнадцать муниципалитетов Белгородской области. При целенаправленном ударе противника в Шебекинском округе погиб мирный житель. Еще девять жителей области получили ранения различной степени тяжести, четверо их них госпитализированы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил семь обстрелов с применением РСЗО, авиации и артиллерии. Также семь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 177 беспилотников, - добавил врио главы региона.