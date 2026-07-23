ВСУ за сутки 157 раз атаковали муниципалитеты Белгородской области

Фото: Минобороны РФ

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 157 раз атаковали четырнадцать муниципалитетов Белгородской области. При целенаправленном ударе противника в Шебекинском округе погиб мирный житель. Еще девять жителей области получили ранения различной степени тяжести, четверо их них госпитализированы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил семь обстрелов с применением РСЗО, авиации и артиллерии. Также семь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 177 беспилотников, - добавил врио главы региона.