Над Белгородской областью в ночь на 23 июля уничтожили беспилотники ВСУ

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Вооруженные силы Украины последние несколько дней совершают массированные атаки беспилотниками по мирному населению и гражданским объектам в Белгородской области. Очередные попытки противника нанести удары в ночь на 23 июля пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным силового ведомства, прошедшей ночью ВСУ ударили по территориям 18 регионов страны, в том числе по Белгородской области, а также по акватории Азовского моря. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.