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НовостиПолитика23 июля 2026 6:13

Над Белгородской областью в ночь на 23 июля уничтожили беспилотники ВСУ

По целям противника сработали средства ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото6Минобороны РФ

Фото6Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины последние несколько дней совершают массированные атаки беспилотниками по мирному населению и гражданским объектам в Белгородской области. Очередные попытки противника нанести удары в ночь на 23 июля пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным силового ведомства, прошедшей ночью ВСУ ударили по территориям 18 регионов страны, в том числе по Белгородской области, а также по акватории Азовского моря. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.