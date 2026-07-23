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НовостиПолитика23 июля 2026 5:37

в Белгороде и округе повторно объявили об опасности БПЛА утром 23 июля

Жителям необходимо быть предельно осторожными и внимательными
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Беспилотная опасность повторно объявлена в Белгороде и округе

Беспилотная опасность повторно объявлена в Белгороде и округе

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С раннего утра 23 июля ВСУ атакуют Белгородскую область. В областной столице и в Белгородском округе в очередной раз повторно объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Жителей призывают быть предельно осторожными и внимательными. Постарайтесь без крайней необходимости не выходить на улицу. А находясь в помещении, не подходите к окнам. Не игнорируйте сообщение мониторинговых каналов, публикующие передвижение БПЛА.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите уведомление об отмене тревоги.