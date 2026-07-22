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НовостиОбщество22 июля 2026 17:30

Тепло и без осадков будет в Белгородской области 23 июля

Температура воздуха днем не превысит +26 градусов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Тепло и без осадков будет в Белгородской области 23 июля

Тепло и без осадков будет в Белгородской области 23 июля

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в четверг, 23 июля на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируют. Ветер подует с юго-запада со скоростью не выше 11 метров в секунду. По области ночью температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +21… +26 градусов.

В областном центре ночью 12-14 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +22… +24 градуса.

В региональном МЧС жителям напоминают, что на территории Белгородской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Не сжигайте траву и мусор на приусадебных участках, рядом с лесными массивами. Не бросайте непогашенные сигареты и спички в траву, не допускайте детей к источникам огня.